СССР-Россия

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Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Вчера 18 июля в 13 часу в своём многосоттысячном телеграм-канале бумажный полководец решил пискнуть в сторону Главнокомандующего.

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Комментарии
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Tania Еременко
Последняя сво и дрянь... порхат ая -этот недоумок гиркин, трус и предатель.
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9 час.
АА
Алекс Архипов
А если Акелла не тянет?
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8 час.
Пульхерия Djem
Чмо носатое,а чего тебя из ФСБ уволили? Помнишь? А мы знаем-из-за психологических и нервных проблем. Шуруй на дурку, а ПУТИНА не трожь. Тебе до него НИКОГДА не дотянуться!!!
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6 час.

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