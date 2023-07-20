Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?
Вчера 18 июля в 13 часу в своём многосоттысячном телеграм-канале бумажный полководец решил пискнуть в сторону Главнокомандующего.
Комментарии
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Последняя сво и дрянь... порхат ая -этот недоумок гиркин, трус и предатель.
Чмо носатое,а чего тебя из ФСБ уволили? Помнишь? А мы знаем-из-за психологических и нервных проблем. Шуруй на дурку, а ПУТИНА не трожь. Тебе до него НИКОГДА не дотянуться!!!
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