Вниманию жителей города!

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г.
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