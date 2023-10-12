Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Владимир Аверков

нет никакой особой мовы...это один из многих диалектов русского языка...ни одному нормальному человеку не придёт в голову обявлять о существовании "ростовского" языка или "астраханского" или "петербургского",хотя и там и там есть свои особенности.придающие вкус и колорит языку данной местности....сам я 8 лет изучал мову в школе и всегда удивлялся-на хрена нас этому учат?...как на мове будет ТРАКТОР-трактор....а как будет НЕБО-небо....а как будет РУКА-рука...а как ГОЛОВА-голова....и так сотни,тысячи слов....кстати,по укромове и "укролитературе" всегда было 5...