Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Тема изучения «мовы» в новых российских регионах снова стала предметом обсуждения, чтобы не сказать — хайпа, в соцсетях.

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Комментарии
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Владимир Аверков
нет никакой особой мовы...это один из многих диалектов русского языка...ни одному нормальному человеку не придёт в голову обявлять о существовании &quot;ростовского&quot; языка или &quot;астраханского&quot; или &quot;петербургского&quot;,хотя и там и там есть свои особенности.придающие вкус и колорит языку данной местности....сам я 8 лет изучал мову в школе и всегда удивлялся-на хрена нас этому учат?...как на мове будет ТРАКТОР-трактор....а как будет НЕБО-небо....а как будет РУКА-рука...а как ГОЛОВА-голова....и так сотни,тысячи слов....кстати,по укромове и &quot;укролитературе&quot; всегда было 5...
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