Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Зарема о невызове Дзюбы в сборную: «Он сам не расстроился, думаю. Играть против Ирака и Ирана — та еще привилегия»

Зарема Салихова высказалась о невызове форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России. «Думаю, Дзюба сам не расстроился.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх