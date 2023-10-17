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В Челябинской области на федеральных трассах поставят много новых знаков

В Челябинской области на федеральных трассах поставят много новых знаков

2023 год отличился множеством серьезных ДТП.Новые знаки появятся не случайно. В 2023 году на трассах Челябинской области зарегистрировано большое количество дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дикие животные, выбегающие на автодороги.

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