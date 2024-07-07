«На льду – побед, успехов, вдохновения!» Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 17-летием

Сегодня чемпионке России 2023 года исполнилось 17 лет. «Желаем, Соня, тебе счастья и везения! Всегда идти вперед к мечте своей! На льду – побед, успехов, вдохновения! Здоровья, радости и солнечных лишь дней!» – говорится в поздравлении.