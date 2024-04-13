Альпаки, козы, черепахи: Ленинградский зоопарк приглашает на День домашних животных

Для посетителей подготовили интерактивную программу Ленинградский зоопарк в честь Дня домашних животных приглашает на познавательную программу, которую посвятили домашним любимцам, сообщили в пресс-службе.
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