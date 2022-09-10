smi.today

3 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Идиоты готовились и проводили потом учения на дальнем востоке и забили на реальный фронт. Поскольку сам гарант активн...Наступление ВСУ. ...
  • Анд
    Пытаюсь понять:  это генштаб  жидко обделался с планированием и в упор не увидел сосредоточение вражеских войск или и...Наступление ВСУ. ...
  • Валерий Ворожищев
    А разве Лиз Трах до этих проблем будет время?Энергокомпании Бр...

Картина дня

наверх