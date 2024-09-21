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Региональная Юридическая Служба

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Почему древние майя пили жидкий токсичный табак ?

Почему древние майя пили жидкий токсичный табак ?

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Вазы, найденные в Гватемале, представляют собой редкое физическое доказательство употребления табака древними майя, но с одной особенностью: на этот раз они не затягивались.

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