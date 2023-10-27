Специалисты Тверской МВЛ нашли вредные вещества в копченой и вяленой рыбе

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении исследований в рамках государственного пищевого мониторинга зарегистрированы нарушения требований Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
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