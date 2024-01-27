ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 28.01.2024

Будет ли построен подземный тоннель в Керченском проливе? Когда в Крым зайдут крупные российские торговые сети и при каких обстоятельствах состоялась первая личная встреча Сергея Аксёнова и Владимира Путина? На эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью нашей телерадиокомпании ответил глава Крыма.