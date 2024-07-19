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Крымское информационное агентство

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Опубликован график отключения света в Симферополе 19 июля

Опубликован график отключения света в Симферополе 19 июля

В связи с проведением внеплановых работ в электросетях, с целью сохранения целостности энергосистемы Республики Крым, 19 июля в Симферополе будут происходить отключения электроснабжения, ориентировочно на 3 часа.

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