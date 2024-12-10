Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Пять человек погибли, еще 45 человек, в том числе один подросток, пострадали от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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