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Пять человек погибли, еще 45 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

Пять человек погибли, еще 45 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Пять человек погибли, еще 45 человек, в том числе один подросток, пострадали от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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