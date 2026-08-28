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ISU изменил правила допуска российских фигуристов к серии Гран-при

ISU изменил правила допуска российских фигуристов к серии Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в правила допуска российских и белорусских фигуристов к соревнованиям серии Гран-при.

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