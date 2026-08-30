В Московском зоопарке дрофы показали высокую обучаемость

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка разработали программу тренингов для краснокнижных дроф, и птицы продемонстрировали высокую обучаемость.
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