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ТАСС

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В Московском зоопарке дрофы показали высокую обучаемость

В Московском зоопарке дрофы показали высокую обучаемость

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка разработали программу тренингов для краснокнижных дроф, и птицы продемонстрировали высокую обучаемость.

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