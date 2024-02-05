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Закон, порядок, государство

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Актуальность браков с сокращением срока ожидания снизилась в Уссурийске

Актуальность браков с сокращением срока ожидания снизилась в Уссурийске

В 2023 году узами брака скрепили свой союз около 2 тысяч жителей Уссурийска. По данным управления ЗАГС, с сокращением срока ожидания зарегистрировано 630 браков.

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