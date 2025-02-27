Володин назвал законы, которые вступят в силу с 1 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законы, которые вступят в силу уже с начала марта.Первым он назвал решение, ограждающее подростков потребления опасной продукции, которая может привести к серьёзным заболеваниям.
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