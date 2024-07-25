Глава МИД Украины: Украина высоко ценит активную и конструктивную роль Китая в содействии миру и поддержании международного порядка

Гуанчжоу, 24 июля /Синьхуа/ -- Украинская сторона высоко ценит активную и конструктивную роль Китая в содействии миру и поддержании международного порядка, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И.
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