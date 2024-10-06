Ксения Бородина вступилась за своего бойфренда: «Было совсем не больно»

Вместе с Николаем она приняла участие в необычном челлендже Ксения Бородина и ее бойфренд Николай Сердюков стали участниками популярного «лавашного» челленджа вместе со своими друзьями Дарьей и Сергеем Пынзарями.
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