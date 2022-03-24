Татьяна Навка: «Уверена, что американцы и канадцы сейчас радостно хлопают в ладоши и говорят: наконец-то мы выжили сильных мира сего»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что иностранные спортсмены радуются отстранению сборной России от чемпионата мира-2022 в Монреале.

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