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Барнаул в свой день рождения отправил партию автомобилей в зону СВО

Барнаул в свой день рождения отправил партию автомобилей в зону СВО

5 сентября, в день празднования 296‑й годовщины со дня основания Барнаула, состоялась отправка очередной партии автомобилей в зону специальной военной операции и в новые регионы, сообщила пресс-служба мэрии.

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