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SPORT24.ru

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Родри сломал нос партнеру по «Барселоне» Гарсии

Родри сломал нос партнеру по «Барселоне» Гарсии

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил повторный перелом носа в матче испанской Ла Лиги с «Валенсией» (5:0).

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