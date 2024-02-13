Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что такое Текзит? Или немного про Соединенные (пока) штаты.

Что такое Текзит? Или немного про Соединенные (пока) штаты.

30 ноября 2021 Текзит - это вполне себе устойчивый уже термин, означающий выход штата Техас из состава США.

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