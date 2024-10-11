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МИД Приднестровья настаивает на проведении референдума по вступлению Молдавии в ЕС на своей территории

МИД Приднестровья настаивает на проведении референдума по вступлению Молдавии в ЕС на своей территории

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) настаивает на проведении референдума по поводу вступления Молдавии в Евросоюз на своей территории.

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