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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Дуарте восстановился после травмы и может попасть в заявку на игру с «Крыльями»

По данным Metaratings.ru, парагваец заканчивает реабилитационные мероприятия по восстановлению и может быть включен в заявку на матч 3-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

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