В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок эмигрировавших Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов.