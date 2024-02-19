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В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина

В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок эмигрировавших Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов.

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