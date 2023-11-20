Встреча по защите интересов предпринимателей пройдет в Дмитрове 21 ноября

Представители бизнеса смогут задать все интересующие вопросы на приеме уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александра Терентьева.
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