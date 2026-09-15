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test mazurok

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⚡️ 31,4 млн рублей выделили на ремонт пострадавших объектов культуры в Белогорском и Красноперекопском районах Средства поступили из резервного фонда Совета министров Крыма, следует из соответствующего постановления.

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