⚡️ 31,4 млн рублей выделили на ремонт пострадавших объектов культуры в Белогорском и Красноперекопском районах Средства поступили из резервного фонда Совета министров Крыма, следует из соответствующего постановления.
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