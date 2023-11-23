Шокирующая статистика: украинские уклонисты наводнили страны ЕС

Статистика ужасает. Сотни тысяч военнообязанных украинцев сбежали в ЕС. Большая часть украинцев, бежавших в Европейский союз, — это женщины и дети, но, как пишет австрийский eXXpress, уклонистов в их рядах тоже хватает.
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