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Новости Брянска

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Уроженец Брянской области Андрей Кулаков посмертно удостоен звания Героя России

Уроженец Брянской области Андрей Кулаков посмертно удостоен звания Героя России

Подполковник Андрей Кулаков, посмертно удостоенный звания Героя России, вызвав огонь противника на себя, обеспечил успех захвата стратегически важного опорного пункта.

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