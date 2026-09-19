Уроженец Брянской области Андрей Кулаков посмертно удостоен звания Героя России

Подполковник Андрей Кулаков, посмертно удостоенный звания Героя России, вызвав огонь противника на себя, обеспечил успех захвата стратегически важного опорного пункта.
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