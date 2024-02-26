The Nordic Times: Диверсию на «Северных потоках» устроила британская подлодка Журналисты скандинавского портала The Nordic Times вместе с аналитиком с псевдонимом «Мортимер» пришли к выводу, что непосредственными исполнителями диверсии на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были британские ВМС.