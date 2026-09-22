Россельхознадзор остановил 18 тонн продуктов без документов

Россельхознадзор задержал в Нижегородской области партию животноводческой продукции весом 18,4 тонны, в составе которой были мясные изделия, полуфабрикаты из птицы и сырое молоко.
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