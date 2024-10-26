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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сехудо – о Чимаеве: «Признаю неправоту. Дана, дай ему титульник»

«Хамзат, признаю, я ошибался. Дана Уайт, дай ему титульный бой», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

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