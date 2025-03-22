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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гришин: «В сборной России должны играть лучшие. Не очень нравится, что иногда играют молодые футболисты, которые даже в основе клубов не выступают»

«Замбия покрепче, чем команды Гренады. Ее уровень немножко повыше. А, может, и не немножко. В сборной России должны играть лучшие.

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