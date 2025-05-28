Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ

Участнику спецоперации (СВО), автору романа «Собиратели тишины» и поэту сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрию Филиппову вручили медаль благоверного князя Димитрия Донского за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе».
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