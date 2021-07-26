Пенсии для мёртвых – лишь верхушка айсберга. Самые громкие аферы Пенсионного фонда

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПенсии для мёртвых – лишь верхушка айсберга. Самые громкие аферы Пенсионного фонда Высокопоставленный чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.Вернуться к статье2612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatyanaКакие бяки!! но о чем был плач? Люди воруют, их ловят и наказывают. Всё идет своим чередом.Сергей ПолосовДа в том-то и дело, что учитывая, когда впервые был опубликован это материал пора бы уже и о посадках поговорить. А пока что только болтовня о "грозных" разоблачениях. А кто воровал тот так и ворует. Что-то за истекшее время я не прочитал комментария ни одного их упоминаемых "каждого шестого", или прочих ОБИЖЕНЫХ о том что допущенные в отношении него ошибки исправлены. Недополученные деньги выплачены.ГусЕнаКак бкдто откаты берут только чиновники...Любой прораб или манагер .Nikolai BaranixinЕсли чудак, сидя в этом Фонде, ошибается(ошибается,сволочь!), то гнать его немедленно! На пахоту, на покос,на рудник! А вот если тот же чудак занимается казнокрадством - только петля. На площади, под барабанный бой. И уже заранее "послать" , далеко послать, "мировое общественное мнение". Пример в студию? А Китай!ГусЕнаКто мешает самому пойти туда работать? Вакансий всегда полно.Ggeo1804а трансильванский граф ?Виктор АлександровВ ПФР? По-моему, это - кормушка для своих.Валентин ПоляковЧто, тоже хочется пристроиться, но не пускают?ГусЕнаЗачем выдавать непроверенную информацию?Валентин ПоляковСнова Юрий Пронько и первый русофобский канал воду мутит! Во-первых, в ПФР нет чиновников, есть сотрудники! Во-вторых, ПФР в части контрактов ничем не отличается от любого госучреждения, взаимодействующего с частными подрядчиками. И везде есть откаты. В прежние времена были приписки, замена материалов и т.д., не без этого. В-третьих, все эти злоупотребления и нарушения наносят казне материальный ущерб, но на уровне пенсий никак не отражаются, хотя лохи убеждены, что воруют из их пенсий...ТатьянаСпасибо, "успокоили".РАИСА То (К-а)То есть из моего кармана не украли и хорошо, а из казны пусть воруют? Да, "лохам" этого не понять.Валентин Поляков?Валентин ПоляковОтвечаю. Простите, а о злоупотреблениях Вы откуда узнаёте: из базарных сплетен и кухонных разговоров?Вячеслав 5Опять знакомый? вы там работаете или по замещению? был такой фильм-Братья Карамазовы. могу и ошибиться.там есть эпизод.когда чиновника поймали за взятку и чтобы избавится от доказательства.он эти деньги съел и запил водичкой? может попробовать и у нас.боюсь очередь в туалет растянется на весь день?-как.Валентин ПоляковОтвечаю. Спешу утешить Ваше любопытство: я не работаю в ПФР, и никогда не работал там. И злоупотребления в ПФР я не оправдываю. У меня другое: многие не понимают разницы между ПФР и НПФ и убеждены в том, что ПФР живёт за счёт части пенсий граждан. Но всё не так: ПФР существует за счёт бюджетных ассигнований, за этот счёт оплачиваются все расходы по его содержанию, а пенсии назначаются и выплачиваются согласно действующему пенсионному законодательству...Иванов ЕвгенийПрочитал интересный коментарий Валентина Полякова. Наверное, сотрудник ПФР. Это не лохи убеждены, что воруют из их пенсий, это простой российский народ Валентин Поляков. Не надо брать пример с нашего Президента, который считает простой российский народ за лоховГусЕнаЭто все ваши возражения?Ваши влажные фантазии никак не могут считаться аргументами...Евгений РудаковВсе российские фонды создаются российскими депутатами и правительством только для разворовывания народных денег. Уверен 100%.ПЭПитер Эскляновнедавно показывали руководителя Пенсионного фонда по телевидению, который был на приеме у Президента РФ и докладывал, что Пенсионный фонд имеет прибыль 2 %! Меня поразил этот факт, получается людям недоплачивают пенсии и государство поощряет этот беспредел!Алексей СмирновНе станет, похоже. что из этой кормушки подпитываются не только сотрудники ПФР, пенсионная реформа тому подтверждение.Вячеслав 5Наступает время.когда мы начинаем понимать.зачем работать.чтобы обеспечить свою жизнь и своих детей.если стало так легко украсть у самих себя-этому нет даже название.Вячеслав 5всё понятно-опять кроты не могут успокоится- мне вас жаль.OPOleg ProkopovВ СССР не было никакого ПФ и был порядок . Неужели непонятно чем больше дармоедов- чиновников тем больше коррупции ?Геннадий МулюковВсе государственные организации располагающие большими денежными ресурсами должны поставлены под жёсткий контроль соответствующих органов. Каждый чиновник участвующий в этом процессе то же.Леонид ВащукКакой откат? это кешбэк))))Комментировать
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