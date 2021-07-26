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Пенсии для мёртвых – лишь верхушка айсберга. Самые громкие аферы Пенсионного фонда

Пенсии для мёртвых – лишь верхушка айсберга. Самые громкие аферы Пенсионного фонда

Высокопоставленный чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

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Tatyana
Какие бяки!! но о чем был плач? Люди воруют, их ловят и наказывают. Всё идет своим чередом.
Сергей Полосов
Да в том-то и дело, что учитывая, когда впервые был опубликован это материал пора бы уже и о посадках поговорить. А пока что только болтовня о "грозных" разоблачениях. А кто воровал тот так и ворует. Что-то за истекшее время я не прочитал комментария ни одного их упоминаемых "каждого шестого", или прочих ОБИЖЕНЫХ о том что допущенные в отношении него ошибки исправлены. Недополученные деньги выплачены.
ГусЕна
Как бкдто откаты берут только чиновники...Любой прораб или манагер .
Nikolai Baranixin
Если чудак, сидя в этом Фонде, ошибается(ошибается,сволочь!), то гнать его немедленно! На пахоту, на покос,на рудник! А вот если тот же чудак занимается казнокрадством - только петля. На площади, под барабанный бой. И уже заранее "послать" , далеко послать, "мировое общественное мнение". Пример в студию? А Китай!
ГусЕна
Кто мешает самому пойти туда работать? Вакансий всегда полно.
geo1804
а трансильванский граф ?
Виктор Александров
В ПФР? По-моему, это - кормушка для своих.
Валентин Поляков
Что, тоже хочется пристроиться, но не пускают?
ГусЕна
Зачем выдавать непроверенную информацию?
Валентин Поляков
Снова Юрий Пронько и первый русофобский канал воду мутит! Во-первых, в ПФР нет чиновников, есть сотрудники! Во-вторых, ПФР в части контрактов ничем не отличается от любого госучреждения, взаимодействующего с частными подрядчиками. И везде есть откаты. В прежние времена были приписки, замена материалов и т.д., не без этого. В-третьих, все эти злоупотребления и нарушения наносят казне материальный ущерб, но на уровне пенсий никак не отражаются, хотя лохи убеждены, что воруют из их пенсий...
Татьяна
Спасибо, "успокоили".
РАИСА То (К-а)
То есть из моего кармана не украли и хорошо, а из казны пусть воруют? Да, "лохам" этого не понять.
Валентин Поляков
?
Валентин Поляков
Отвечаю. Простите, а о злоупотреблениях Вы откуда узнаёте: из базарных сплетен и кухонных разговоров?
Вячеслав 5
Опять знакомый? вы там работаете или по замещению? был такой фильм-Братья Карамазовы. могу и ошибиться.там есть эпизод.когда чиновника поймали за взятку и чтобы избавится от доказательства.он эти деньги съел и запил водичкой? может попробовать и у нас.боюсь очередь в туалет растянется на весь день?-как.
Валентин Поляков
Отвечаю. Спешу утешить Ваше любопытство: я не работаю в ПФР, и никогда не работал там. И злоупотребления в ПФР я не оправдываю. У меня другое: многие не понимают разницы между ПФР и НПФ и убеждены в том, что ПФР живёт за счёт части пенсий граждан. Но всё не так: ПФР существует за счёт бюджетных ассигнований, за этот счёт оплачиваются все расходы по его содержанию, а пенсии назначаются и выплачиваются согласно действующему пенсионному законодательству...
Иванов Евгений
Прочитал интересный коментарий Валентина Полякова. Наверное, сотрудник ПФР. Это не лохи убеждены, что воруют из их пенсий, это простой российский народ Валентин Поляков. Не надо брать пример с нашего Президента, который считает простой российский народ за лохов
ГусЕна
Это все ваши возражения?Ваши влажные фантазии никак не могут считаться аргументами...
Евгений Рудаков
Все российские фонды создаются российскими депутатами и правительством только для разворовывания народных денег. Уверен 100%.
Питер Эсклянов
недавно показывали руководителя Пенсионного фонда по телевидению, который был на приеме у Президента РФ и докладывал, что Пенсионный фонд имеет прибыль 2 %! Меня поразил этот факт, получается людям недоплачивают пенсии и государство поощряет этот беспредел!
Алексей Смирнов
Не станет, похоже. что из этой кормушки подпитываются не только сотрудники ПФР, пенсионная реформа тому подтверждение.
Вячеслав 5
Наступает время.когда мы начинаем понимать.зачем работать.чтобы обеспечить свою жизнь и своих детей.если стало так легко украсть у самих себя-этому нет даже название.
Вячеслав 5
всё понятно-опять кроты не могут успокоится- мне вас жаль.
Oleg Prokopov
В СССР не было никакого ПФ и был порядок . Неужели непонятно чем больше дармоедов- чиновников тем больше коррупции ?
Геннадий Мулюков
Все государственные организации располагающие большими денежными ресурсами должны поставлены под жёсткий контроль соответствующих органов. Каждый чиновник участвующий в этом процессе то же.
Леонид Ващук
Какой откат? это кешбэк))))

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