Захарова: предшественники Трампа долго разрушали отношения с РФ, всё осложнилось

Предыдущие главы Белого дома много лет разрушали двусторонние отношения с Россией, потому ситуация на сегодняшний день крайне сложная, и новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев учитывает это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.