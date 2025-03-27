Захарова: предшественники Трампа долго разрушали отношения с РФ, всё осложнилось

Предыдущие главы Белого дома много лет разрушали двусторонние отношения с Россией, потому ситуация на сегодняшний день крайне сложная, и новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев учитывает это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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