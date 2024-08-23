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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Восточного военного округа оказывают техническую помощь военнослужащим Монголии

Военнослужащие Восточного военного округа оказывают техническую помощь военнослужащим Монголии

Особое внимание будет уделено проверке точности работы информационно-навигационной и радиопередающей аппаратуры, приборов прицеливания и наблюдения, системам, контролирующим работу техники при её передвижении.

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