Росавиация: в России аэропорты оснастят средствами противодействия БПЛА

Начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.
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