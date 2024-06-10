Врач Шишонин назвал смертельные последствия из-за резкого снижения холестерина

По мнению эксперта, холестерин необходим организму любого человека.Врач Александр Шишонин заявил в подкасте главного редактора газеты "Аргументы недели", что резкое снижение холестерина в крови может привести к необратимым процессам, в том числе, к онкологии.
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