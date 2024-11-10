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Воронежские новости

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С днем полиции поздравил воронежцев губернатор Александр Гусев

С днем полиции поздравил воронежцев губернатор Александр Гусев

10 ноября в России традиционно отмечается день сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником воронежских полицейских поздравил губернатор региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

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