С днем полиции поздравил воронежцев губернатор Александр Гусев

10 ноября в России традиционно отмечается день сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником воронежских полицейских поздравил губернатор региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
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