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Царьград

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Белорусский посол: Конференция по Украине в Швейцарии прошла без России

Белорусский посол: Конференция по Украине в Швейцарии прошла без России

В июне 2024 года в Швейцарии прошла конференция по Украине, где Россия и Белоруссия не получили приглашение.

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