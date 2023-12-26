Лицом к лицу с ЧС. Как работает Центр управления в кризисных ситуациях на Алтае

Как в Алтайском крае устраняют последствия ЧС и что делают, чтобы их не допустить В Алтайском крае вся информация об авариях и чрезвычайных ситуациях стекается в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.
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