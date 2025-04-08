Раскол между США и ЕС из-за SWIFT может сорвать переговоры по Украине - RS

Разногласия между союзниками на Западе становятся все заметнее. Европа заняла принципиальную позицию и не готова идти на уступки, что может серьезно подорвать и так хрупкий процесс переговоров по Украине.
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