Александр Сафронов встретился с жителями СНТ «Янтарь» Краснодара

Секретарь Крайкома, депутат городской Думы Краснодара, член фракции КПРФ Александр Сафронов провел встречу с жителями садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Янтарь», расположенного на 11-м километре Ростовского шоссе.
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