В Тогучинском районе Новосибирской области прикрыли два подпольных казино

Две жительницы Тогучина предстанут перед судом за организацию незаконных игр.В Новосибирской области утверждены сразу два обвинительных заключения в отношении жительниц Тогучинского района, которых обвиняют в организации азартных игр.
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