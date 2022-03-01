"Накинута черная петля отчаяния": по каким болевым точкам ударит роковое 3 марта

Астрологи назвали судьбоносный день, который окажет роковое влияние на жизни людей. Речь идет про 3 марта, разрушительное воздействие которого отразится не только на планах, но и на физическом состоянии.
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