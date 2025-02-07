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Адвокату назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки запретили видеться с сыном

Адвокату назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки запретили видеться с сыном

Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS.com Франсуа Данглеану, адвокату журналистки Наташи Рей, которая пообещала доказать, что жена президента Франции Эммануэля Макрона – мужчина, запретили видеться с сыном.

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