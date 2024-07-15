Экс-премьер Молдавии Кику призвал не допустить повторения украинского сценария

Общественность и политики Молдавии не должны допустить в стране повторения украинского сценария. Об этом заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения республики Ион Кику, слова которого передает ТАСС.
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