Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика.