Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика.
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