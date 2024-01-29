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За рулем

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Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика.

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